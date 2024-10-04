شادي محمد يكشف "لمصراوي" ماذا قال للاعبات الأهلي بعد الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، شادي محمد، نص حديثه مع لاعبات الفريق عقب الفوز على الزمالك في أول قمة نسائية في تاريخ الكرة المصرية.

وقال شادي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "فوز تاريخي لينا في أول قمة كرة قدم سيدات ولقاء اتكتب في التاريخ، وده كان دافع للاعبات الأهلي بشكل قوي وهما عارفين قيمة واسم النادي كويس وواخدين الأمور بجدية".

وأضاف: "في أول مشاركة بدوري السيدات قدرنا نعمل فريق محترم يليق باسم النادي الأهلي في حدود المتاح".

وأتم: "هنأت اللاعبات في غرفة الملابس وقلت لهم افرحوا اليوم، وأحنا لسه معملناش حاجة، ودية ضربة بداية قوية لينا بعد فوزنا على الزمالك في عقر داره، ومن بكره هنبدأ نشتغل على المباراة المقبلة".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب الأخير.

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