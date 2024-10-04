تقرير مغربي يكشف سبب استبعاد عطية الله من المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف موقع البطولة المغربي الرياضي، سبب استبعاد يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي الحالي من قائمة منتخب المغرب.

وأشار البطولة إلى أن استبعاد يحيى عطية الله من المنتخب جاء بسبب تراجع مستواه مع النادي الأهلي.

واستبعد وليد الركراكي يحيى عطية الله من قائمة المنتخب المغربي للمرة الثانية على التوالي، وغاب عن معسكر المنتخب في شهر سبتمبر الماضي استعدادًا لمبارتي الجابون وليتسوانا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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