أزمة تصريحات القندوسي.. ماذا يحدث داخل النادي الأهلي؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - تغطية: الخليج 365

أدلى أحمد قندوسي لاعب النادي الأهلي المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا تصريحات عن تدخل وكلاء اللاعبين في صفقات النادي الأهلي لافتًا إلى دورهم في فشل صفقة انتقال زين الدين بلعبيد إلى القلعة الحمراء. هنا تغطية لأبرز القرارات التي اتخذت داخل القلعة الحمراء على خلفية تصريحات قندوسي.. يمكنك الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

"مش هخاف من حد".. القندوسي يفجر مفاجآت في فشل انتقال بلعيد إلى الأهلي (فيديو)

كشف أحمد القندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار حاليًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا، مفاجآت في فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "ملعب أون" على شاشة أون تايم سبورت.. للتفاصيل اضغط هنا

أول قرار من النادي الأهلي بعد تصريحات قندوسي

كشف مصدر في تصريحات، موقف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، من تصريحات أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا. .. للتفاصيل اضغط هنا

رد مفاجيء لزين الدين بلعبيد على تصريحات أحمد القندوسي لاعب الأهلي

علق زين الدين بلعبيد على تصريحات أحمد القندوسي لاعب الأهلي الحالي المعار لنادي سيراميكا كليوباترا، التي قال فيها، إنه فُرض عليه التعامل مع وكلاء لاعبين وقت تفاوضه للانتقال إلى النادي الأهلي... .. للتفاصيل اضغط هنا

أول تعليق لمصراوي من سيراميكا كليوباترا بخصوص تصريحات أحمد قندوسي واستدعائه للتحقيق في الأهلي

علق معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباتر، بخصوص أزمة تصريحات أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا بخصوص تدخل وكلاء اللاعبين في صفقات القلعة الحمراء.. .. للتفاصيل اضغط هنا

"لن يتهاون".. الخليج 365 يكشف كواليس استدعاء القندوسي من الأهلي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي كواليس استدعاء أحمد قندوسي على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أثناء ظهوره بقناة أون سبورت، أمس الخميس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف رد فعل الخطيب على تصريحات القندوسي

كشف مصدر مطلع لمصراوي، موقف مجلس إدارة النادي الأهلي على رأسه محمود الخطيب من تصريحات القندوسي.. للتفاصيل اضغط هنا