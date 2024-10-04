أول تعليق لمصراوي من سيراميكا كليوباترا بخصوص تصريحات أحمد قندوسي واستدعائه للتحقيق في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباتر، بخصوص أزمة تصريحات أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا بخصوص تدخل وكلاء اللاعبين في صفقات القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الأهلي طلب الاستماع لأقوال أحمد قندوسي، ولا ما لدينا في تحديد جلسة استماع للاعب داخل النادي الأهلي.

وأكد البطاوي، أن علاقة النادي الأهلي بسيراميكا كليوباترا جيدة للغاية.

يذكر أن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر إحالة تصريحات أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا إلى الشئون القانونية بالنادي ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعائه والإداء بأقواله فيما صدر عنه.

وكان أحمد قندوسي قد ظهر في حلقة ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر شاشة أون سبورت، وصرح، بأن فشل صفقة زين الدين بلعبيد بسبب تدخل وكلاء اللاعبين، وطلب المسؤول بالنادي الأهلي التفاوض مع وكلاء معيين بعيدًا عن وكيل اللاعب نفسه.

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