كل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تنطلق منافسات الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، ويسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل من أجل الوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة.

وتغلق نافذة انتقالات الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا، قبل لقاء ليفربول وكريستال بالاس.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع السابع:

أفضل 11 لاعبا للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، يمكنهم التألق وتحقيق العوائد الدفاعية أو الهجومية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أبرز ما يهمك في الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

شهدت الجولة السادسة من فانتازي الدوري الإنجليزي تألق كبير لنجم تشيلسي، كول بالمر، الذي سجل رباعية فوز البلوز على برايتون، وتحقيق 25 نقطة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من هو أفضل كابتن للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

يحلل كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي إحصائيات عدد من اللاعبين للوصول إلى أفضلهم وتعيينه "كابتن" للفريق في الجولة السابعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للأسبوع السابع من البريميرليج

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للأسبوع السابع يمكنهم تحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي لغلق نافذة الانتقالات غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب وانخفاض 5 قبل الجولة السابعة

ارتفع سعر لاعب ليفربول، لويس دياز، بجانب انخفاض سعر 5 لاعبين آخرين قبل الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا