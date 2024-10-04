يرقص مع والده ووالدته.. 15 صورة من خطوبة مصطفى شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

احتفل حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، مساء يوم أمس الخميس، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الرياضي والإعلامي.

وشهد الحفل حضور تواجد عدد من لاعبي الأهلي بجانب أصدقاء وأسرتي الطرفين.

وظهر أحمد شوبير وهو يرقص خلال حفل الخطوبة من مصطفى نجله.

ويمكنكم مشاهدة جوانب من حفل الخطوبة بالاطلاع على الصور أعلاه:

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