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"جاب 3 شيوخ وقالوا له هتخف بعد 10 أيام".. مجدي عبدالغني يُفجر مفاجآت صادمة في أزمة سحر مؤمن زكريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث لاعب الأهلي السابق مجدي عبد الغني عن كواليس جديدة صادمة من أزمة اتهامه بعمل سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وقال عبدالغني، خلال لقاء بفضائية إم بي سي مصر اليوم الجمعة:"مؤمن زكريا اصطحب معه 3 شيوخ وقالوا له إنه هيخف بعد 10 أيام".

وأضاف لاعب الأهلي السابق:"الشرطة مشكورة في الحقيقة والنيابة فقد أخذا موقفاً وكشفا حقيقة الأمر"، مشيرًا إلى أنه كان يُشاهد مباراة السوبر الأفريقي في بين الأهلي والزمالك وحين عاد استيقظ على مكالمات عديدة من صحفيين يخبرونه بالأمر.

واستنكر عبدالغني الأمر، متهماً من تداول الخبر والتعامل معه على أنه واقع بالسطحية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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