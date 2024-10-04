رد مفاجيء لزين الدين بلعبيد على تصريحات أحمد القندوسي لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق زين الدين بلعبيد على تصريحات أحمد القندوسي لاعب الأهلي الحالي المعار لنادي سيراميكا كليوباترا، التي قال فيها، إنه فُرض عليه التعامل مع وكلاء لاعبين وقت تفاوضه للانتقال إلى النادي الأهلي.

وقال بلعبيد في تصريحات صحفية مفاجئة ومغايرة لما أدلى به القندوسي، أن الأهلي تعامل معه باحترافية، ولم يفرض عليه التعامل مع أي وكيل مثلما تردد، وكل الأمور جرت باحترام مع أمير توفيق.

وتابع، الأهلي كان محترما في تعامله معه، وفشل الصفقة وعدم توقيعه جاء لسبب رياضي وطموحه في اللعب والانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

وكان القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة زين الدين بلعيد، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلا تانيين للتفاوض.