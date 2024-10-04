محاضرة الإعداد النفسي لفريق الكرة النسائية بالمقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار تحضيرات فريق الكرة النسائية بنادي المقاولون العرب لموسم 2024-2025، قدم الدكتور فادي الجندي محاضرة مهمة حول "الإعداد العقلي للمباراة وفاعلية الروتين الذهني".

ركزت المحاضرة على أهمية الروتين الذهني كأداة لتحسين الأداء الرياضي، موضحًا أنه يتكون من مجموعة من العادات والسلوكيات التي يتبعها اللاعب قبل وأثناء وبعد المباريات. وسلط الضوء على دور هذا الروتين في تعزيز التركيز، التحكم في العواطف، تحسين الأداء، وزيادة الثقة بالنفس.

كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية التغذية السليمة وتأثيرها على الأداءين النفسي والبدني للاعبات، حيث أشار الدكتور الجندي إلى أن اختيار الأطعمة المناسبة يساهم في تحسين المزاج وتعزيز القدرة على التركيز.

واختُتمت الجلسة بتطبيقات عملية تهدف إلى بناء روتين ذهني خاص بكل لاعبة، مما يعكس التزام الفريق بتحقيق النجاح في المنافسات القادمة.