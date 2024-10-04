بمشاركة الاهلي.. الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ “كاف”، عن تصنيف الأندية قبل سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وتواجد الأهلي في التصنيف الأول بجوار أندية صن داونز والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

فيما يتواجد بيراميدز في التصنيف الثاني قبل سحب القرعة يوم الاثنين المقبل في القاهرة.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي:

وفي سياق آخر،،،،

فيفا يُخطر الأهلي بموعد إرسال القائمة النهائية لمباراة العين بربع نهائي مونديال الأندية

تلقى النادي الأهلي اليوم الثلاثاء خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، يفيد بتحديد موعد 15 من شهر أكتوبر الجاري لإرسال القائمة النهائية الخاصة بالمشاركة في مباراة العين الإماراتي المقرر لها 29 من شهر أكتوبر الجاري بكأس العالم للأندية على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، وتشهد أيضًا المنافسة على لقب الأفرآسيوية.

ويخوض الأهلي اللقاء والمنافسات العالمية بصفتح حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة ، بينما يأتي العين بطلاً أيضًا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

على صعيد متصل ، عقدت لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعًا بعد ظهر الأمس ، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة. وحضره مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف والكابتن محمد رمضان عضوا اللجنة، والكابتن حسام غالي عضو المجلس واللجنة.

وتم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة. وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل. وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط.

فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق . وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.