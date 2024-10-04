شباب المقاولون العرب يهزم القناة

ياسر رشاد - القاهرة - انتصر فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 على نظيره نادي القناة بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024 .

أحرز ثلاثية المقاولون ياسين ياسر وعاطف باشا وكريم على يونس.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب لمواليد 2005 :

يقود الفريق المدير الفني الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، ويعاونه المدرب كابتن سعد عبد الباقي و مدرب حراس المرمى الكابتن تونسي أبو الليل ومخطط أحمال التدريب دكتور نادر نشأت و إداري الفريق الكابتن هاني عدلي و أخصائي إصابات الملاعب الكابتن أحمد السيد.