نجم منتخب ألمانيا يختار الثلاثي الأفضل بقلب دفاع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - اختار نجم منتخب المانيا وريال مدريد انطونيو روديجير افضل ثلاثة لاعبين في العالم في مركز قلب الدفاع مؤكدا ان هذا الثلاثي هم بمثابة الحلم بالنسبة له لكي يلعب بجانب أحدهم في ريال مدريد .

وكان انطونيو روديجير الذي يعد بالفعل احد افضل الاعبين في مركز قلب الدفاع على مستوى العالم قد انتقل من تشيلسي الأنجليزي إلى ريال مدريد عام ٢٠٢٢ وكان احد اهم الاعبين في صفوف ريال مدريد لتحقيق ثنائية الدوري الأسباني ودوري أبطال أوربا الموسم الماضي .

وفي رده على سؤال حول الأفضل في مركز قلب الدفاع على مستوى العالم خلال حواره مع صحيفة الماركا الاسبانية : سأقول اسمائهم ولكن بلا ترتيب هم فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول و ويليم صليبا مدافع الارسنال وجابريال مدافع الارسنال ايضا .

وقال انطونيو روديجير حول اختياره للهولندي فان دايك : الكل تابع ما حققه فيرجيل فان دايك منذ انضمامه إلى ليفربول بعدما نجح في الفوز بكل البطولات الممكنة مع ليفربول مشيرا الى ان فان دايك له طريقة في الأداء تميزه عن باقي المدافعين وتضعه في مكانة كبيرة .

وكشف انطونيو روديجير عن اعجابه بثنائي أرسنال الأنجليزي الفرنسي ويليم صليبا و البرازيلي جابريال مشيرا الى انهم الثنائي الأفضل على مستوى العالم حاليا و متابعتهم تثير الكثير من الإعجاب بهم خاصة جابريال الذي يتقدم مستواه بشكل رائع في المواسم الأخيرة.