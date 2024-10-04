دوري الكرة النسائية.. الأهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول الجمعة 4 أكتوبر 2024 ضمن منافسات بطولة دوري الكرة النسائية.

تقدم النادي الأهلي على نظيره الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

وسجل هدف التقدم للنادي الأهلي اللاعبة تشارتي روبن في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: نور مندور، ماهيتاب حسين، سمر محمد، سبيستيا اكوى، فدوى عاطف، علياء عطا الله، آية إبراهيم، ميرال خضر، سهر حامد، سليمزى بالير، يوتيندى.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: إلكسندرا، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: أمنية سمير ولولو نصر وحبيبة عصام.

خط الهجوم: منة طارق وميا داردن وتشارتي روبن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة.

حكام مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية

وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.

ولأول مرة يقوم ناديا الأهلي والزمالك بتأسيس فريق للكرة النسائية للحصول على رخصة الأندية المحترفة.