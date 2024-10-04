رسميًا.. عمر فايد ينتقل إلى بيرشوت البلجيكي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي جيرمينال بيرشوت البلجيكي رسميا تعاقده مع المحترف المصري عمر فايد لاعب فريق فنربخشة التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق البلجيكي عن الصفة عبر حسابه الرسمي: اضطر نادينا إلى الانتظار أسابيع عدة حتى يتم حل مشاكل تصريح سفر عمر فايد، كان هذا موقفا مزعجا لكل من اللاعب ونادينا. المشكلة تم حلها ونحن سعداء أنه متاح الآن للمشاركة معنا.

وستستمر إعارة عمر فايد إلى نادي بيرتشوت البلجيكي لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو 2025، فيما انتقل اللاعب إلى صفوف نادي فنبرخشة قادماً من نادي المقاولون العرب في عام 2023.

وخرج عمر فايد على سبيل الإعارة لمدة موسم من فنربخشة إلى فريق نوفي بازار الصربي.

وشارك فايد مع منتخب مصر تحت 20 عامًا، في بطولة كأس العالم تحت 2023 التي أقيمت في بولندا، ونجح في المساهمة في تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي من البطولة، كما مثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 ونجح في حصد المركز الرابع في البطولة.