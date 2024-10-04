الزمالك يقدم عرضًا جديدًا لتجديد عقد زيزو

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تقديم عرض مالي جديد للاعب الفريق أحمد سيد زيزو يتضمن توقيعه على ثلاثة مواسم يحصل في الأول على ٧٠ مليون جنيه تزيد عشرة ملايين فى الموسم الثانى علي أن يتم التفكير فى بيعه والاستفادة منه ماديا فى الموسم الثالث لتحقيق رغبته فى الاحتراف ويرعى هذا الاتفاق ممدوح عباس الرئيس الأسبق والذى سيسهم بجزء كبير من مبلغ التعاقد.

على صعيد آخر ينتظم غدًا السبت أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق فى التدريبات الجماعية بعد إنهاء أزمته بالتصالح مع أسرة المرحوم أحمد سيد الشوبكى وقبول عزائه فى حضور محاميه أشرف عبد العزيز..

وعلمت الخليج 365 أن فتوح سيكون خارج قائمة الزمالك في بطولة السوبر المصري نظرا لارتباطه بحضور جلسة محكمة مرسى مطروح فى ذات القضية يوم ٢٢ أكتوبر الجاري.

على جانب آخر شارك الثنائي الأفريقي سيدى نداى و جيفرسون كوستا مع فريق ٢٠٠٥ أمام سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة الثالثة لبطولة الجمهوريه وظهر الثنائي بمستوى جيد في إطار تجهيز اللاعبين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول.

غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للسوبر المصري

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا السبت استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.