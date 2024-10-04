الزمالك يبذل محاوله أخيره لضم بيكهام قبل السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يبذل مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب محاولات أخيره من مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع أحمد بيكهام الظهير الأيمن لفريق الكره بهدف قيد اللاعب محليا قبل بطولة السوبر المصري المقررة بدولة الإمارات العربيه المتحده يوم ٢٠ أكتوبر الجاري والتى أعلن مجلس أبو ظبي جدول مبارياتها رسميا حيث يلعب الأبيض مع بيراميدز يوم ٢٠ بينما يقام النهائى يوم ٢٤ من نفس الشهر.

وجاءت مفاوضات الزمالك بناءا على طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق والذى يرغب فى دعم خط الدفاع.

وعلمت الخليج 365 أن بيكهام أكد لمسئولى ناديه إستعداده للتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لإتمام الصفقه فى ظل رغبته اللعب للزمالك وأنه متحمس جدا لتكرار تجربة اللاعبين الجدد الذين انضموا للقلعه البيضاء أمثال ناصر ماهر وناصر منسي وأحمد حمدى وعبد الله السعيد..

وكلف المجلس أحمد سليمان المشرف العام على الكره بالتفاوض رسميا لإتمام الصفقه خلال الأيام المقبله بعد إنضمام بيكهام إلى معسكر المنتخب الوطني.

الزمالك يحدد موعد السفر إلى الإمارات

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.