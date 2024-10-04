بسبب «ارتفاع هرمونات الذكورة!».. بيان من اللجنة الأولمبية الجزائرية بشأن أزمة إيمان خليف

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت اللجنة الأولمبية الجزائرية عن انسحابها من الاتحاد الدولي للملاكمة IBA الغير المعترف به وذلك على خلفية أزمة الملاكمة إيمان خليف الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس بعد صدور تقارير غير رسمية بإيقافها مدى الحياة وسحب كافة الميداليات التي حصلت عليها بعد ارتفاع هرمونات الذكورة لديها.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان: "تلقت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كسائر اللجان الأولمبية الوطنية في العالم مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية تذكرها بعدم التعامل مع الاتحاد الدولي للملاكمة IBA الغير المعترف به. في هذا الصدد الجزائر انسحبت بالفعل من الاتحاد "الغير معترف به " منذ مدة وانظمت بالفعل الى اتحاد World Boxing»."

وأضافت اللجنة الأولمبية الجزائرية: «في سياق متصل نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بان كل الاخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عموما والبطلة ايمان خليف خاصة عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية، هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية وسير الجزائر في صف الاتحاد الدولي الجديد الشرعي».