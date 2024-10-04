مضرب: شفيونتيك تستغني عن مدربها

الرياص - اسماء السيد - وارسو : أعلنت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا في كرة المضرب الجمعة استغنائها عن خدمات مدربها توماش فيكتوروفسكي.

وكتبت شفيونتيك (23 عاما) في حسابها على إنستغرام "بعد ثلاث سنوات من تحقيق أبرز النجاحات في مسيرتي، قررنا بالإتفاق مع المدرب توماش فيكتوروفسكي أن نضع حدا لتعاوننا".

وأضافت "أبدأ بتوجيه شكري لأنه ذلك هو الأهم بالنسبة الي".

وتابعت "نظرا لهذا التغيير الهام بالنسبة إلي، سأتفرغ في الأسابيع المقبلة لدراسة التعاون مع مدرب جديد" مشيرة الى محادثات تجريها "مع مدربين أجانب".

وختمت "سأعلن عن ذلك عندما أتخذ القرار".

وتحتل حاملة لقب خمس بطولات كبرى صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.