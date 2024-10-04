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الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي يحتفي بمرور أسبوع على فوز الزمالك بكأس السوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بمرور أسبوع على تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي.

ونشر الحساب الرسمي لكأس السوبر الأفريقي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور من احتفالات لاعبو الزمالك بعد الفوز بالمباراة، وكتب عليها: "اللقب الخامس، أسبوع مر على تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي 2024".

وكان نادي الزمالك، تمكن من تحقيق لقب السوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره النادي الأهلي، في المباراة النهائية بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بالمملكة العربية .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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