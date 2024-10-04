استمرار غياب طارق حامد عن صفوف ضمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستمر غياب المحترف المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك، عن صفوف فريقه، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن طارق حامد يغيب عن صفوف ضمك ضد الشباب، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في الجولة السادسة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات الجماعية.

وأضافت، أن الجهاز الطبي لنادي ضمك يتوقع عودة طارق حامد إلى التدريبات بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك بعدما تعرض للإصابة في الجولة الثالثة وعاد على مقاعد البدلاء في الجولة الرابعة، إلا أن الإصابة عادت في التدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا:

"فوز فرانكفورت وهزيمة نيس".. نتائج مباريات أمس الخميس