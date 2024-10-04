محمد رمضان يكشف اختصاصاته داخل الأهلي.. وطريقة التعامل مع مارسيل كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، اختصاصاته داخل النادي وطريقة التعامل في الفترة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال رمضان في تصريحات عبر قناة "ETC": "أصل إلى منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي في وقت صعب، لكن المدير الفني ولاعبو الفريق نجحوا في تحقيق العديد من الأرقام المميزة خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "منصب المدير الرياضي يختلف دوره من نادي إلى آخر، حسب السياسة العامة التي يعمل بها الفريق وهو متواجد في معظم الأندية الأوروبية".

وتابع: "عملي في النادي الأهلي، سيكون محدد على الفريق الأول بشكل كبير والتعاقد مع اللاعبين بعد الاتفاق مع المدير الفني، سيكون تخصصي بعيداً عن قطاع الناشئين وكل هذه التخصصات ستكون نيابة عن رئيس النادي".

وعن إمكانية حدوث تضارب مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أجاب رمضان: "المدير الفني هو المسؤول وصاحب القرار الأول والأخير، عما يحدث داخل الملعب، أنا سأكون مسؤول عن تطبيق اللائحة الإدارية داخل الفريق، حتى الآن لم يحدث تواصل مع مارسيل كولر وانتظر عودته يوم السبت المقبل".

واختتم رمضان تصريحاته: "سأقوم بإجراء بعض التعديلات على لائحة الفريق، كل ما يتردد حول قيامي بإصدار قرارات في الساعات الماضية هو أمر غير صحيح".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، فقد بطولة السوبر الأفريقي لحساب الغريم التقليدي نادي الزمالك، بعد الهزيمة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما بالمملكة العربية السعودية.

أقرأ أيضاً:

شيكابالا يحتفل بكأس السوبر الأفريقي مع زوجته (صور)

مصطفى شوبير يعلن خطوبته بهذه الطريقة (صور)

لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)