"على أغنية جنني".. شيكابالا يرقص مع الجزيري احتفالا بالسوبر في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك احتفالاتهم، بالتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وكان الفارس الأبيض، نجح في التتويج بلقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وحرص قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، على دعوة لاعبي الفريق الأول بالنادي، إلى منزله للاحتفال بالتتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وظهر محمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري لاعب الفريق، وهما يرقصان على أنغام أغنية جنني، احتفالاً بحصد لقب السوبر الأفريقي.

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