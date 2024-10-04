"نسخة تاريخية".. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، وذلك في شكله الجديد بعد مشاركة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في التاريخ، وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 19 فريقا.

وتقام 7 مباريات في الجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات، أبرزهم لقاء الأهلي والزمالك، في الظهور الأول للثنائي.

وجاء جدول مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الأهلي-الزمالك، الساعة 4:00 عصرا

الاتحاد-بيراميدز، الساعة 4:00 عصرا

مودرن سبورت-بالم هيلز، الساعة 4:00 عصرا

المعادي واليخت-مسار (توت عنخ آمون سابقا)، الساعة 4:00 عصرا

اتحاد بسيون-البنك الأهلي، الساعة 4:00 عصرا

دلفي-إنبي، الساعة 4:00 عصرا

المصري-زد، الساعة 4:00 عصرا

وكان المقرر أن تلتقي سيدات المقاولون العرب مع الأميرية، إلا أن الفريق انسحب من المسابقة أمس الخميس، وذلك للمشاركة مع فريق SAK في دوري الدرجة الثانية، كما أن مباراة وادي دجلة والطيران، أقيمت أمس وانتهت بفوز الأول بنتيجة 6-1.

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