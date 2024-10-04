"بالطبلة".. محمد عبد المنصف يحتفل بالسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص حارس مرمى نادي الزمالك السابق محمد عبد المنصف، على الاحتفال بتتويج الفارس الأبيض بلقب السوبر الأفريقي، على حساب النادي الأهلي.

وكان نادي الزمالك، نجح في حصد لقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على النادي الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، في المملكة العربية السعودية.

وأقام قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، حفلاً داخل منزله حضره عدد من لاعبي الفريق، بجانب رئيس النادي حسين لبيع وعدد من اللاعبين القدامى بالفريق.

وظهر حارس مرمى نادي الزمالك السابق وهو يحمل الطبلة، احتفالاً بحصد الفارس الأبيض للقب على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي.

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