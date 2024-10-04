"داخل منزل شيكابالا".. نجوم الزمالك رفقة زوجاتهم خلال الاحتفال بكأس السوبر الأفريقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ظهر عدد من نجوم نادي الزمالك رفقة زوجاتهم، خلال الاحتفال ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وكان نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، قام بدعوة مجموعة من لاعبي نادي الزمالك والمسؤولين، إلى منزله للاحتفال ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وانتشرت مجموعة من الصور للاعبي نادي الزمالك، وهم يحتفلون بالسوبر الأفريقي رفقة زوجاتهم، وكان من بينهم محمد عواد، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وزوجاتهم.

كما شهد الحفل تواجد العديد من نجوم الزمالك سواء السابقين أو الحالين، وعلى رأسهم نجوم الفريق محمد عواد وعمر جابر، بالإضافة إلى حارس مرمى الفريق السابق محمد عبد المنصف.

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