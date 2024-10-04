"اغنية رومانية".. شيكابالا يرقص مع نجله احتفالاً بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف محمد:

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفقة نجله بحصد الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، على حساب النادي الأهلي.

وظهر قائد نادي الزمالك رفقة نجله، وهما يرقصان على أنغام أحد الأغاني الرومانية، الذي احتفل بها لاعبو الفارس الأبيض، بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.

وبحصد محمود عبد الرازق شيكابالا، لقب السوبر الأفريقي رفقة نادي الزمالك، نجح في الوصول إلى البطولة رقم 17 في تاريخه مع الفارس الأبيض، مما جعله أكثر لاعبي الفارس الأبيض حصداً للبطولات عبر التاريخ متخطياً عبد الواحد السيد وخالد الغندور، برصيد 16 بطولة لكلا منهما.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من التتويج بلقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

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