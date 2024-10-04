"في حضور لبيب".. شيكابالا يحتفل مع لاعبي الزمالك بكأس السوبر الأفريقي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل نجم نادي الزمالك وقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، احتفاله بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي، رفقة عدد من مسؤولي ولاعبي الفارس الأبيض.

وأقام محمود عبد الرازق شيكابالا حفلاً داخل منزله، احتفالاً بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي، حضره العديد من نجوم نادي الزمالك ومسئوليه، على رأسهم رئيس النادي حسين لبيب، وعدد من اللاعبين منهم "سيف الدين الجزيري، عمر جابر، حمزة المثلوثي".

وكان الزمالك تمكن من التتويج بلقب السوبر الأفريقي، بعد الفوز على النادي الأهلي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما في المملكة العربية السعودية.

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