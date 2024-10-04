«المسألة مش لعب عيال».. ممدوح عباس يوجه رسالة حادة للاعبي وإدارة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، عن استيائه من الظهور الإعلامي للاعبي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد توج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من المباراة.

وكتب عباس، عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أنا منزعج جدا من هذا الانفجار الإعلامي في نادي الزمالك لاعبين وجهاز فني واداري.. وعلينا أن نلتزم الصمت فمن يراجع الالتزامات والارتباطات القادمة لنادي الزمالك يتيقن تماما أن المسألة مش لعب عيال… يتبع".

وأضاف: "وعلى إدارة نادي الزمالك أيضا أن تنهي هذا الكلام من بعض أعضاء مجلس الإدارة عمّال على بطّال وقديما قالوا السكوت من ذهب، وأن تكون مستمعًا أفضل من أن تكون متكلماً".

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الزمالك بفريق بيراميدز، في مباراة نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري 20 أكتوبر الجاري.