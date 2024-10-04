دورة شنغهاي: سينر "ليس مرتاحا" بعد استئناف قرار تبرئته

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : قال الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالميا الجمعة أنه لم يكن في وضع "مريح" وسط استمرار معمعة قضية المنشطات التي طالته، لكنه أصرّ على جهوزيته لمباراته الأولى في دورة شنغهاي للماسترز في كرة المضرب.

وتقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الأسبوع الماضي باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئة سينر من تناول مواد محظورة بعد أن جاءت إيجابية نتيجة اختبارين له في آذار/مارس الماضي.

وخرق إبن الـ 23 عاما الجدل المحيط به وبلغ نهائي دورة الصين المفتوحة في بكين الأربعاء، قبل أن يخسر من منافسه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراس في مباراة ماراثونية دامت ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وقال سينر في مؤتمر صحافي عندما سُئل عما إذا كان قرار الاستئناف يؤثر عليه "ليس الأمر في وضع أشعر فيه بالارتياح، هذا أمر مؤكد، لأنني اعتقدت أن الأمر قد انتهى... لذلك الأمر ليس سهلاً".

وقبلت وكالة النزاهة الدولية لكرة المضرب في آب/أغسطس الماضي تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.

الا انّ "وادا" قالت السبت الماضي إنها استأنفت القرار وتسعى لفرض عقوبة الإيقاف لمدة تصل الى عامين.

وقال سينر الجمعة "لقد أجريت ثلاث جلسات استماع، وقد سارت الأمور في صالحي، وهو أمر جيد، ولكن دعونا نرى الآن. ولكنني واثق للغاية من أن النتيجة ستكون إيجابية للغاية".

يحوّل النجم الإيطالي الشاب أنظاره الى دورة شنغهاي للماسترز حيث قد ينتهي به المطاف في مواجهة ألكاراس مجددا.

وأردف سينر "نحن متشابهان للغاية خارج الملعب كبشر".

وتابع "من الواضح أننا نحاول التواجه على أرض الملعب، ونحاول تقديم قتال كبير... إنه يدفعني لأكون أفضل، وهو أمر جيد".

سيواجه سينر نظيره الياباني تارو دانيال المصنّف الـ 93 في مباراته الاولى ضمن المحطة الصينية المرتقبة في نهاية هذا الأسبوع.