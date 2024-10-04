آخر استعدادت فريق كرة الأهلي سيدات لمواجهة الزمالك غدًُا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

شارك الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، متابعيه وعشاق ومحبي القلعة الحمراء جانب من استعدادات فريقه لقمة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ونشر لوبوف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من ملعب تدريبات الشياطين الحمر قبل اللقاء المرتقب.

وفي سياق متصل، حقق فريق سيدات وادي دجلة فوزاً على نظيراتهن في الطيران بسداسية مقابل هدف في انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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