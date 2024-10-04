15 صورة من استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نهى خورشيد

تستعد سيدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيراتهن في الزمالك غداً الجمعة، في اللقاء التاريخي الأول الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

وشارك الحساب الرسمي لسيدات النادي الأهلي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جانب من استعدادات اللاعبات لموقعة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري.

ومن المقرر أن تقام قمة سيدات الأهلي والزمالك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسيدير اللقاء الحكم شاهندة المغربي ويعاونها يارا عاطف ونهلة علي.

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