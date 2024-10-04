سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

اختتمت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادتهن لموقعة الأهلي في الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

ونشر الحساب الرسمي لفريق السيدات بنادي الزمالك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جانب من المران الختامي للاعبات قبل موقعة الأهلي غداً.

والجدير بالذكر أن مواجهة سيدات الأهلي والزمالك هي الأولى في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

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