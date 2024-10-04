اخبار الرياضه

سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

اختتمت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادتهن لموقعة الأهلي في الجولة الأولي من الممتاز للسيدات.

ونشر الحساب الرسمي لفريق السيدات بنادي الزمالك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جانب من المران الختامي للاعبات قبل موقعة الأهلي غداً.

والجدير بالذكر أن مواجهة سيدات الأهلي والزمالك هي الأولى في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎https://www.instagram.com/p/DAq33MRoyQh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‎‏

إقرأ أيضاً..

الزمالك يضم لاعبة الأهلي قبل مباراة القمة بـ24 ساعة

التوأم وبسكوتة يقودان سيدات دجلة لاكتساح الطيران في الدوري

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا