بعد غضب الجماهير.. شوبير يكشف سر تدريب وسام أبو علي خارج الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، سبب قيام وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي ببعض التدريبات خارج النادي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "ظهرت بعض الأقاويل أمس، أن وسام أبو علي يقوم بالتدريب خارج النادي، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، والكابتن محمد رمضان تواصل معه وطلب منه أن يقوم بالتدريب داخل النادي".

وأضاف: "وسام أبو علي لديه الفترة المقبلة، مباريات مع منتخب فلسطين واللاعب طلب أنه يتمرن داخل النادي، وبالفعل تواجد في مقر النادي الأهلي أمس وتدرب بشكل منفرد".

واختتم: "اللاعب رفض يسافر خلال فترة إجازته، لأنه يستعد لخوض مباريات الأجندة الدولية مع منتخب فلسطين واللاعب كان قد نجح في تسجيل أول هدف في تاريخ منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم".

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 7 أيام بعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ويذكر أن الأهلي، فقد لقب السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام نادي الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

أقرأ أيضاً:

“بسبب ارتفاع هرمونات الذكورة”.. قرار صادم ضد إيمان خليف بطلة الجزائر

"غياب صلاح".. الاتحاد الأوروبي يعلن عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

29 صورة من تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد