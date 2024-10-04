بعد شائعة إيقافها مدى الحياة.. 10 صور من طفولة إيمان خليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل، بعد ما أثير حول إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن المشاركة في بطولات الملاكمة مدى الحياة، بجانب تجريدها من جميع ألقابها والميداليات التي حصلت عليها في مسيرتها الرياضية، بعدما أثبتت الاختبارات ارتفاع هرمونات الذكورة لدى الملاكمة الجزائرية، طبقاً لما ذكرته صحيفة "المنتخب المغربية".

وعلقت إيمان خليف على كل هذه الإدعاءات، عبر موقع ون ون القطري قائلة، "لا أرد على هذه الشائعات السخيفة".

وتعد الجزائرية إيمان خليف، أحد نساء العرب الذين تمكنوا، من تحويل طفولتهم الصعبة إلى حافز كبير لهم، من أجل تحقيق أحلامهم والوصول إلى مجد عالمي، وهو ما حققته خليف بالفعل، في أولمبياد باريس الماضية.

وتبلغ إيمان خليف من العمر 24 عاماً، حيث أنها من مواليد 2 مايو 1999، في ولاية تيارت بالجزائر.

وعملت إيمان خليف في طفولتها، في بيع الخردة، من أجل توفير قدر كافي من الأموال، لدفع ثمن تذكرة الحافلة التي تنقلها إلى التدريبات والمباريات أيضاً.

وكانت خليف مهتمة بممارسة كرة القدم في البداية، إلا أنها تحولت بعد ذلك إلى ممارسة الملاكمة، لتحقق الكثير من الإنجازات.

ويذكر أن خليف تمكنت، من حصد الميدالية الذهبية للملاكمة وزن 66 كيلو جرام بأولمبياد باريس 2024.

أقرأ أيضاً:

“بسبب ارتفاع هرمونات الذكورة”.. قرار صادم ضد إيمان خليف بطلة الجزائر

"غياب صلاح".. الاتحاد الأوروبي يعلن عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

29 صورة من تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد