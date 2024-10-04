أحمد القندوسي: "عشان تدخل الأهلي لازم تعدي على وكلاء"

ياسر رشاد - القاهرة -

انتقد الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، الكواليس التعاقدية في صفقات القلعة الحمراء.

وقال قندوسي خلال تصريحات تليفزيونية،:"عشان تدخل الأهلي لازم تعدي على وكلاء وهناك صفقات فشلت بسبب تدخل الوكلاء في الصفقات".

https://x.com/ONTimeSports/status/1841959538242592965

الوكلاء سبب فشل صفق زين الدين بلعيد

كشف الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، حقيقة نصيحته لزميله زين الدين بلعيد بعدم الانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال القندوسي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "عندما أرى أخبارا أنني تحدثت مع زين الدين بلعيد ونصحته بعدم الانضمام للأهلي أضحك، لأنه صديقي من قبل أن أنتقل للأهلي، ولو جاء الدوري المصري سيكون أفضل مدافع وأتمنى له كل الخير".

وأضاف: "في المعسكر كنا نجلس سويا نشاهد هذا الكلام ونضحك، وأعتقد عدم انتقاله للأهلي كان بسبب خلاف الوكلاء وليس بسبب الماديات، لأن بلعيد كان متمسكاً بوجود وكيله، ولكن البعض تمسك أن يكون معه وكيل آخر لهذا لم ينتقل للأهلي، كجزائري لا يمكن أن أتخلى عن وكيلي أو صديقي".

وواصل: "قلت لبلعيد وافق على عرض الأهلي وفي الموسم القادم سنكون سوياً بعد عودتي من سيراميكا، ولاعبين كبار من الجزائر نصحوه بالانضمام للأهلي، وكل ما أثير على الميديا كان كذباً، وأتمنى انتقال كل لاعبي الجزائر للدوري المصري".