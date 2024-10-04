قندوسي يكشف تفاصيل مثيرة في فشل صفقة زين الدين بعيد مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد قندوسي لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل مثيرة وراء فشل صفقة انضمام المدافع الجزائري زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي.

وكان زين الدين بلعيد قريبا من ارتداء قميص النادي الأهلي في الميركاتو الحالي، لكن الصفقة فشلت لينتقل إلى نادي سينت ترويدنس البلجيكي.

وقال القندوسي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم: "عندما أرى أخبارا أنني تحدثت مع زين الدين بلعيد ونصحته بعدم الانضمام للأهلي أضحك، لأنه صديقي من قبل أن أنتقل للأهلي، ولو جاء الدوري المصري سيكون أفضل مدافع وأتمنى له كل الخير".

وأضاف: "في المعسكر كنا نجلس سويا نشاهد هذا الكلام ونضحك، وأعتقد عدم انتقاله للأهلي كان بسبب خلاف الوكلاء وليس بسبب الماديات، لأن بلعيد كان متمسكاً بوجود وكيله، ولكن البعض تمسك أن يكون معه وكيل آخر لهذا لم ينتقل للأهلي، كجزائري لا يمكن أن أتخلى عن وكيلي أو صديقي".

وواصل: "قلت لبلعيد وافق على عرض الأهلي وفي الموسم القادم سنكون سوياً بعد عودتي من سيراميكا، ولاعبين كبار من الجزائر نصحوه بالانضمام للأهلي، وكل ما أثير على الميديا كان كذباً، وأتمنى انتقال كل لاعبي الجزائر للدوري المصري".

https://x.com/ONTimeSports/status/1841964865054720043