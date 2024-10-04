"فوز فرانكفورت وهزيمة نيس".. نتائج مباريات أمس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيم أمس الخميس العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم، أبرزها مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام بشكتاش التركي والتي انتهت لصالح الفريق الألماني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت مباريات الدوري الأوروبي أمس الخميس، إقامة واحدة من أقوى المباريات والتي جمعت بين فريقي، بورتو أمام مان يونايتد وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

أياكس يتعادل مع سلافيا براج (1-1).

جالاتا سراي يتعادل مع داوجافا ريجا (2-2).

أندرلخت يفوز على ريال سوسيداد (2-1).

مالمو يفوز على كاراباج أجدام (2-1).

أولمبياكوس يفوز على سبورتنج براجا (3-0).

ميتلاند يفوز على مكابي تل أبيب (2-0).

لاتسيو يفوز على نيس (4-1).

هوفنهايم يفوز على دينامو كييف (2-0).

توتنهام يفوز على فرينكفاروزي (2-1).

فنربخشة يتعادل مع تيفينتي (1-1).

سان جيلواز يتعادل مع بودو جليمت (0-0).

ليون يفوز على جلاسيكو رينجرز (4-1).

فيكتوريا بيلزن يتعادل مع لودوجوريتس (0-0).

ستيوا بوخاريست يفوز على باوك (1-0).

مان يونايتد يتعادل مع بورتو (3-3).

ايلفسبورج يفوز على روما (1-0).

آينتراخت فرانكفورت يفوز على بشكتاش (3-1).

أتليتك بلباو يفوز على ألكمار (2-0).

الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد يفوز على الأخدود (2-1).

الوحدة يتعادل مع الفيحاء (2-2).

الرائد يفوز على الاتفاق (1-0).

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