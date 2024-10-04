"قمة سيدات الأهلي والزمالك".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها قمة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

الدوري المصري للسيدات:

الأهلي ضد الزمالك.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورتس.

المصري ضد زد.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

المقاولون العرب ضد الأميرية.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

مودرن سبورت ضد بالم هيلز.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

المعادي واليخت ضد توت عنخ أمون.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

اتحاد بسيون ضد البنك الأهلي.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

دلفي ضد إنبي.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الفرنسي:

مارسيليا ضد أنجيه.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

نابولي ضد كومو.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..StarZ play.

هيلاس فيرونا ضد فينيزيا.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة....StarZ play.

ديبورتيفو ليجانيس ضد فالنسيا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

دوري روشن:

الخليج ضد الخلود.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..SSC HD.

الرياض ضد القادسية.. السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..SSC HD.

ضمك ضد الشباب.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..SSC HD.