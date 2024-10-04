أول تعليق لإيمان خليف على أنباء إيقافها مدى الحياة وتجريدها من ألقابها

محمد اسماعيل - القاهرة - علقت إيمان خليف على خبر إيقافها مدى الحياة وتجريدها من ألقابها، وذلك بموقع صحيفة المنتخب المغربية.

وصرحت خليف لموقع "ون ون" القطري، واصفة الخبر بالغريب والسخيف، وأضافت: "لا أرد على هذه الشائعات السخيفة".

وبالإطلاع على موقع منظمة الملاكمة العالمية، لا يوجد أي خبر يؤكد خبر الصحيفة المغربية.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية نشرت خبرًا مفاده أن منظمة الملاكمة العالمية أوقفت إيمان خليف مدى الحياة، بعدما أثبتت نتائج اختبارات هرمونية ارتفاع نسبة هرمون الذكورة لديها.

وأشار خبر الصحيفة المغربية إلى أنه تم تجريد خليف من جميع ألقابها وميدالياتها التي حصلت عليها، ومصادرة جائزة مالية قيمتها 25 ألف دولار.

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