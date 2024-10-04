نصب واحتيال على اللاعبين.. نادي المقاولون العرب يتحرك قانونيًا.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تعرض عدد من اللاعبين في المقاولون العرب إلى عملية نصب من قبل أشخاص يعملون تحت مسمى النادي، وهو ما أشار إليه البيان الصادر مساء اليوم الخميس.

وتلقت إدارة نادي المقاولون شكوى من أحد أولياء الأمور تفيد بتعرضه لعملية نصب، إذ أوضح أحدهما في شكواه أن هؤلاء الأشخاص وعدوه بإدراج ابنه في قوائم فرق قطاع الناشئين، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية لعملية احتيال ممنهجة نفذتها جهات خارجية لا تمت للنادي بأي صلة.

وعلى إثر تلقي النادي تفاصيل الشكوى، وبعد التأكد من صحة الواقعة والأسماء المذكورة، قرر المقاولون العرب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحتالين الذين انتحلوا صفة النادي.

كما أعلن النادي في بيانه عن عزمه لملاحقة كل من يحاول استغلال اسم المقاولون العرب من أجل النصب على أولياء الأمور.

وحذر النادي من التعامل مع أي جهات أو أفراد مجهولين، مؤكداً أن النادي لا يتقاضى أي مبالغ مالية نظير إدراج اللاعبين في قوائم فرق الناشئين.

وناشد النادي أولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق خلف أي صفحات أو أشخاص مجهولي الهوية، لتجنب الوقوع في مثل هذه العمليات الاحتيالية.