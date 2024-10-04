أحمد سليمان: نبحث ضم المزيد من الصفقات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، أن هناك ظاهرة غريبة في بعض الأندية منها مجاملة بعض الأندية في ملف الانتقالات وتغلب الميول والأهواء على بعض المسئولين في ملف التعاقدات، وكذلك ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، متمنيًا أن يهتم مسئولي الدولة بالأندية الشعبية في المرحلة المقبلة. وأتمنى أن يلعب الأهلي والزمالك في كل المحافظات مستقبلا.

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأندية الشعبية تعاني ونشاهد الإسماعيلي حاليًا في أزمة كبيرة، والمصري لولا كامل أبوعلي كان سوف يعاني ماليا أيضا، ولابد أن يكون هناك تعامل مختلف مع الأندية الشعبية، وأن تتولى الشركات رعاية الفرق الجماهيرية في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة بعد السوبر، والتدريبات ستبدأ يوم السبت المقبل، وسوف نغلق ملف الافراح استعدادا لمباريات كأس السوبر المصري، وكنا نتمنى إقامة حفل لأننا بطل أبطال إفريقيا ورقم 1 في القارة.

وأوضح: "مباراة بيراميدز في السوبر المصري مهمة جدًا وصعبة للغاية، وجوميز مهتم للغاية ويدرس كل التفاصيل عن المنافس الذي يضم نجومًا مميزة، والزمالك حظه عالٍ عليهم".

وأضاف: "لازال لدينا حتى 25 أكتوبر في ملف التعاقدات، وسوف نجلس مجددا مع جوميز لبحث الاحتياجات المطلوبة".

وتابع: "تعاقدنا مع 16 لاعب منذ يناير الماضي، والزمالك لابد أن يحافظ على استقراره، لكن هناك ظاهرة تتمثل في مغالاة الأندية ولا نضم لاعبين بشكل عشوائي، وناصر ماهر من أبرز الصفقات، وكنت اتمنى وجود عمر جابر في منتخب مصر، وحسام عبدالمجيد ظهر بشكل طيب وكنت اتمنى وجوده هو الآخر في المعسكر".

وأكمل: "قائمة الزمالك مليئة باللاعبين حاليا، وإذا طلب المدير الفني صفقات جديدة سوف نتحرك بناء على ذلك، هناك لاعبين مثل عبدالشافي وشيكابالا ايقونات النادي (تقول واحنا ننفذ) وادوارهم كبيرة داخل وخارج الملعب، وعبدالشافي كان من أبرز اللاعبين في الموسم الماضي حتى الإصابة، وكذلك شيكابالا يقدم الافادة الكبيرة ودوره كبير خارج الملعب ودائم التحفيز لزملائه".

وأردف: "ناصر منسي من العناصر المقيدة في القائمة الإفريقية ولم يكن هناك نية مطلقا لرحيله، كان موجود معنا في البدلاء، وأتمنى أن يدعمنا الإعلام في المرحلة المقبلة وأن يتم التواصل معنا بشكل مستمر للرد على أي استفسار يخص منظومة النادي".

وأكمل: "هناك راحة نفسية كبيرة لدى اللاعبين، عندما جئنا كان الفريق يعاني من ازمة المستحقات، وأشكر ممدوح عباس ومحبي النادي ساهموا في الكثير معنا، وملف سامسون لازال تحت الدراسة، وملف فتوح نحن حريصين على الوقوف بجواره".

وأتم: "زيزو إيقونة في الزمالك ونحن متمسكين بوجوده، ودائما هو على منصات التتويج وحتى في الاخفاق كان افضل لاعب في مصر، ونسعى لاستمراره بقوة، واللاعب راعى ظروف النادي، ومتمسكين بكل اللاعبين المميزين، وهناك اجتماع الاسبوع المقبل لحسم ملف التجديد لعدد من اللاعبين وكل الامور على طاولة مجلس الادارة، هناك مخطط مع جوميز كل اللاعبين موجودين".

