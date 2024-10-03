الإسماعيلي يواصل استعداداته للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم، الخميس، على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

المران بدأ باجتماع تحفيزي، عقده الجهاز الفني مع اللاعبين، لحثهم على التركيز خلال الفترة المقبلة، وبذل قصارى الجهد لعبور تلك الفترة الصعبة بشكل سريع.

اشتمل المران على تدريبات بدنية حيث تم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات بغرض رفع المعدلات البدنية قبيل انطلاق الدوري الجديد.

كما تطرق المران لتدريبات خططية قبل أن يتم إقامة تقسيمة للوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد عبده.

نصر أبو الحسن يستقيل من رئاسة الإسماعيلي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي ومصطفى شلة أمين الصندوق بالنادي، أخطرا أعضاء المجلس باستقالتهما ردا على الانقسامات التي تضرب المجلس وتسبب في رفض إتمام التعاقد مع شوقي غريب خلفا للراحل إيهاب جلال.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور على قناة المحور:نصر أبو الحسن ومصطفى شلة استقالا شفهيا وضغوط من رموز وقدامى الإسماعيلي لاستمرارهما.

وتابع خالد الغندور :الإسماعيلي قلعة رياضية كبيرة مهدد بالهبوط لدوري المحترفين بسبب حرمانه من القيد فترتين وخلافات مجلس الإدارة ولك الله يا إسماعيلي