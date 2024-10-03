يوروبا ليغ: توتنهام يتابع اندفاعته بفوز خامس تواليا

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل توتنهام الإنكليزي عروضه القوية في الآونة الأخيرة وحقّق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات عقب تخطيه مضيفه فيرينتسفاروش المجري 2 1 ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم الخميس.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى السنغالي باب سار (23) والويلزي برينان جونسون (86) فيما سجّل للفريق المجري بارناباس فارغا (90).

ورفع سبيرز رصيده إلى ست نقاط بعدما كان قد فاز في مباراته الأولى على حساب قره باغ الاذربيجياني 3 0.

وتابع فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو اندفاعته بعدما سطّر فوزا كبيرا على حساب مانشستر يونايتد 3 0 في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.

وهذا الفوز هو الخامس تواليا لتوتنهام في مختلف المسابقات، وهو الذي كان قد تقدّم إلى المركز الثالث في برميرليغ برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب، بعدما كان استهل الموسم بصورة سيئة.

وحقّق لاتسيو الإيطالي فوزا عريضا هو الثاني له تواليا في المسابقة على حساب ضيفه نيس الفرنسي 4 1.

سجّل أهداف فريق العاصمة الإيطالية كل من الإسباني بيدرو رودريغيس (20) والأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (35 و53) وماتيا زاكايني (67 من ركلة جزاء) بينما سجّل الإيفواري جيريمي بوغا هدف الفريق الفرنسي الوحيد (41).

وفاز أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة على براغا البرتغالي تناوب على تسجيلها المغربي أيوب الكعبي (45 و59) والأرجنتيني سانتياغو هيزي (53).

وسقط ريال سوسييداد الإسباني على أرضه امام أندرلخت البلجيكي 1 2.

كما تغلب هوفنهايم الألماني على دينامو كييف الأوكراني 2 0، وميدتيلاند الدنماركي على مكابي تل أبيب الإسرائيلي بالنتيجة ذاتها ومالمو السويدي على قره باغ 2 1.