أول صورة لمحمد هاني بعد بدء علاجه من الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

بدأ نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد هاني إجراء بعض الجلسات الطبية والعلاجية، للتخلص من الإصابة التي لحقت به، خلال مباراة السوبر الأفريقي الماضية.

ونشر هاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة له خضوعه لبعض الجلسات الطبية، للتخلص من الإصابة.

ويعاني محمد هاني، من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، تعرض له خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك.

ويذكر أن الأهلي، فقد لقب السوبر الأفريقي بعد الهزيمة أمام نادي الزمالك بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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