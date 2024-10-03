"أنا مدلع جدا في البيت"... وسام أبو علي يتحدث عن علاقته بعائلته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تحدث النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دور والديه في حياته، مشيراً إلى أن كليهما لهما تأثير خاص في جانب منفرد.

وقال وسام أبو علي في تصريحات سابقة عبر برنامج "ملعب onTime":"والدي والدتي الاتنين ليهم دور كبير في حياتي، أنا في حياتي برا البيت 100% أبويا عشان أنا الولد الوحيد وكل أخواتي بنات".

وأضاف مهاجم القلعة الحمراء:"الصراحة أنا مدلع جداً في البيت لأن أنا الولد الوحيد".

وتابع:"أبويا مش بس أب هو صاحبي وصديقي، هو صاحبي بالكرة والحياة، وكل حاجة، بس بالبيت أمي في كل حاجة معايا".

عن رغبة والده الحقيقة في مشواره الكروي، قال:"والدي مكنش عايزنى ألعب كورة، لأنه كان كويس جداً في الكاراتيه والتايكوندو، وكان كل اللي عنده أطفال فكان عايز يعلمهم".

وأتم حديثه قائلا:"حصلت خناقة مع والدتي بسبب انه عايزني ألعب كاراتيه والتايكوندو، ماما قالتله لأ مش عايزين، لانها كانت خايفة ابنها الصغير عليا أتعور".