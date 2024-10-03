قبل ديربي سيدات الأهلي والزمالك.. حكايات أبرز لاعبات كرة القدم في مصر (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند عواد- نهى خورشيد:

عاش عدد من لاعبات كرة القدم في مصر حكايات معاناة وأفراح، ليحققن أحلامهن في ممارسة لعبة يسيطر عليها الرجال.. يمكنك قراءة هذه القصص من خلال هذا الروابط:

"3 بطولات وزوجة مدرب الفريق".. حكاية أية إبراهيم أول لاعبة تنضم للزمالك

أيام قليلة ونشاهد الظهور الأول لفريق كرة القدم النسائية بنادي الزمالك، حديث العهد، الذي قرر مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب تكوينه، وإسناد المهمة الفنية لعادل حسين مدرب المقاولون العرب السابق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"صعيدية ووالدها رفض في البداية".. حكاية ميرفت فاروق أول لاعبة تحقق الدوري المصري مع 3 فرق مختلفة

"أنا صعيدية وأبي رفض لعبي كرة القدم".. بدأت ميرفت فاروق (30 عاما مواليد المنيا) اللعب في شارع منزلهم، مع أبناء الجيران، حتى رأها أحد هؤلاء وعرض عليها اللعب في نادي، في وقت لم تكن فيه كرة القدم لعبة شائعة للبنات، وبعد مرور 15 عاما، أصبحت ميرفت أول لاعبة تحقق بطولة الدوري مع 3 أندية مختلفة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حكمت وهي حامل وسائقة ميكروباص".. حكاية دينا العتريس إحدى مؤسسات كرة القدم النسائية في مصر

بدأت كرة القدم النسائية المصرية في الانتشار، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بضرورة وجود فريق نسائي، للمشاركة في البطولات الدولية، ولكن الأمر لم يكن وليد الصدفة أو قرار الفيفا، وبدأت اللعبة في مصر، في التسعينات، لكنها لم تكن تحظى بنفس القدر من الأهمية والانتشار، نظرا لكونها لعبة مألوفة بالنسبة إلى الرجال... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ليس صلاح وحده".. حكاية 9 محترفات مصريات في أوروبا والوطن العربي (صور)

تتزين أندية الدوريات الأوروبية والعربية ببصمة لاعبي كرة القدم المصريين، لكن لم يقتصر الأمر على الرجال أمثال محمد صلاح، بل امتد للاعبات كرة القدم المصريات مثل نادية أحمد رمضان ودانا كريم وسامية آدم، وغيرهن من لاعبات كرة القدم المتألقين في الدوريات الأوروبية والعربية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مكنتش هتجوزوا لو مش مدربي".. حكاية لاعبة فريق كرة القدم النسائية بالزمالك (صور وفيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة والمختلفة من الدوري المصري لكرة القدم النسائية، والذي سيشهد هذا العام انضمام قطبي الرياضة الأهلي والزمالك... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نجمة كرة القدم للزمالك سيدات تستعرض مهاراتها (فيديو)

شاركت فدوي عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك متابعيها بفيديو من استعداداتها قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اكتشاف حسام حسن.. الخليج 365 يحاور التوأم نهى وجيهان لاعبات وادي دجلة (صور)

وسط تدريبات براعم فريق الرحاب للأولاد، كان التوأم ونهى وجيهان الصلح أصحاب الملامح الأجنبية يمرران الكرة لبعضهم البعض، وخارج الملعب يتابعهم حسام حسن متفأجاً بمهارات هاتين الفتاتين الصغيرتين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا