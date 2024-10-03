موعد مباراتي مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن، موريتانيا، في الجولتين الثالثة والرابعة، بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ويقام لقاء الجولة الثالثة باستاد القاهرة الدولي في السابعة من مساء الجمعة ١١ اكتوبر، فيما تقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب شيخا ولد بيديا في السابعة مساء الثلاثاء 15 أكتوبر

يقع منتخب مصر في مجموعة تضم موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي. خلال لقاءات الجولة الأولى والثانية، حقق منتخب مصر الفوز 3-0 على حساب كاب فيردي، و4-0 على حساب بوتسوانا.

فيما انتصر موريتانيا على بوتسوانا 1-0، وخسر 2-0 من كاب فيردي.

القنوات الناقلة لمباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

تنقل مباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.