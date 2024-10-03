"لديه مجال للتطوير".. الركراكي يتحدث عن إمكانية ضم بنتايك لمنتخب المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن إمكانية ضم محمود بنتايك لاعب فريق الزمالك لقائمة لأسود الاطلسي، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الركراكي، قائمة منتخب المغرب لمواجهتي إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ولم تشهد تواجد لاعب الزمالك.

وقال وليد الركراكي في مؤتمرا صحفيا: "محمود بنتايك وصل مؤخرًا لنادي الزمالك، وكان في نادي سانت إتيان ولم يلعب معه، وسبق له اللعب في نادي الرجاء المغربي".

أضاف: "بنتايك لديه مجال كبير للتطور، ومن الممكن في المستقبل رؤية اللاعبين المغاربة مع منتخبنا الوطني، مثل بنتايك وبلعمري، عليهما مواصلة العمل فقط".

وأكمل: "نعرف جميع اللاعبين، بينهم بنتايك وبلعمري في مركز الظهير الأيسر، هذا الأخيرة منذ موسم أو موسمين يعمل جيدا في غير مركزه وهو وسط ميدان".

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