رسميا.. اتحاد الكرة يعلن تعيين وائل رياض مديرا فنيا لهذا المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010".

كما كلف مجلس إدارة الاتحاد وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر "مواليد 2010"، خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن وائل رياض كان يتولى منصب منتخب 2005، قبل تكليف البرازيلي ميكالي بهذه المهمة، عقب الانتهاء من أولمبياد باريس الماضية، التي حصل خلالها الفراعنة على المركز الرابع.

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