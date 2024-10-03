شكرا لقرائتكم إسبانيا بطلا ليورو 2024 بالقاضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج منتخب إسبانيا بطلاً لبطولة أمم أوروبا 2024، بعد فوزه على إنجلترا في المباراة النهائية التي أُقيمت في 14 يوليو 2024.

حقق المنتخب الإسباني فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على إنجلترا في ملعب ويمبلي بلندن.

وبهذه النتيجة، تُضيف إسبانيا لقبها الرابع في بطولة أمم أوروبا، بعد أن سبق لها الفوز باللقب في أعوام 1964 و2008 و2012.

كان مشوار إسبانيا في البطولة مميزًا، حيث لم تُهزم في أي مباراة، وفازت في جميع مبارياتها السبع، وسجلت 15 هدفًا واستقبلت 3 أهداف فقط.

برز العديد من اللاعبين في صفوف المنتخب الإسباني خلال البطولة، لاسيما الثنائي ويليامز و لامين يامال، اللذان قدما عروضًا رائعة وأُشيدا بهما من قبل جميع المتابعين.

كما تألق المخضرم رودري، الذي قاد خط وسط المنتخب ببراعة وخبرة كبيرة.

وختامًا، يمكن القول أن إسبانيا استحقت الفوز بلقب يورو 2024 عن جدارة، بعد أن قدمت أداءً مميزًا طوال البطولة.